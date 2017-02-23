NRW.BANK GUTE SCHULE 2020

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Bildung - Erziehung und Unterricht
Support of a joint programme of the German Federal State Nordrhein-Westfalen (NRW) and its promotional bank NRW.BANK to finance the renovation, modernisation, refurbishment and expansion of schools in NRW as well as investments in digital infrastructure in schools.
The project supports the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth by assisting the Federal State of NRW in providing modern, effective and inclusive education infrastructure. This will help students' adhesion to their schools and their ability to perform at school, thereby reducing the risk of school drop-out and increasing students' prospects for successful integration into the labour market.
Schools are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though they are covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The need for an EIA will be analysed during appraisal. The public buildings will be required to at least meet the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the buildings and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU and Directive 2014/23/EU as applicable as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.