Unterzeichnung(en)
Übersicht
Equity investment into Evolution II Fund targeting renewable energy, energy efficiency and other resource efficiency projects and related corporate investments in sub-Saharan Africa.
The fund will focus on renewable energy infrastructure and energy efficiency projects, as well as potential growth equity investments in corporates involved in these sectors in Sub-Saharan Africa.
The underlying projects are mainly small/medium-sized renewable energy and energy/resource efficiency projects located outside the EU. These projects need to comply with the Bank's environmental and social principles and standards or equivalent. This requirement will become part of the legal documentation with the fund.
The Bank will require the fund manager to ensure that implementation of all EIB-eligible underlying projects is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. Overall, most of the project promoters are expected to be private companies and the fund manager will have to verify during their due diligence whether they have received any special or exclusive rights, as well as verify that the principles and provisions of the guide are respected, as relevant.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.