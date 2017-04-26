LEBANON INDUSTRIAL ZONES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
The project involves the construction of three industrial zones in Baalbek, Tourbol-Kosaya and Deir El Moukhaless-Jleiliye. The industrial zones will host both new industries as well as companies re-locating from other parts of Lebanon. Specific value-chains/clusters have been identified for each of the zones. The EIB loan will finance mixed infrastructure in the industrial zones (e.g. water, wastewater, roads, electricity, etc).
The project will bring several benefits, contributing inter alia to: (i) increased regional and local development; (ii) boosting the competitiveness and productivity of the Lebanese industrial sector; (iii) job creation; (iv) attracting foreign direct investment (FDI) and boosting Lebanese exports; (v) overall, increasing the resilience of the Lebanese industrial sector to external negative shocks and destabilising factors.
The project's compliance with all applicable national environmental legislation as well as EIB environmental and social principles, standards and practices, including labour conditions in the industrial zones to be implemented, will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.