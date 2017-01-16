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DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 200.000.000 €
Energie : 22.000.000 €
Stadtentwicklung : 87.220.000 €
Industrie : 90.780.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/04/2018 : 5.500.000 €
27/12/2019 : 16.500.000 €
9/04/2018 : 21.805.000 €
9/04/2018 : 22.695.000 €
27/12/2019 : 65.415.000 €
27/12/2019 : 68.085.000 €
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/04/2018
20170116
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
HELLENIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 650 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB lending facility for the financing of projects in the areas of urban development, energy efficiency and renewable energy. The facility will be used to blend with European Structural and Investment Funds (ESIF) allocations, through the setting-up of a financial instrument for financing infrastructure projects in the above areas.

The proposed operation responds to public policy objectives by financing sustainable infrastructure projects that contribute to the socio-economic development of urban areas. It will also contribute to climate action objectives, as energy efficiency, waste management and renewable energy projects shall be eligible investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The subprojects to be financed should be compliant with EU EIA Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EU), EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal/allocation stage. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2004/18/EC, 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77470339
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170116
Sektor(en)
Energie
Stadtentwicklung
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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06/06/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DFI FOR URBAN DEVELOPMENT & EE (JESSICA II)
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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