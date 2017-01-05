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IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2018 : 150.000.000 €
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/03/2018
20170105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance small and medium-scale capital investments in renewable energy and energy efficiency

The project will contribute to the development of renewable energy projects undertaken by private sector enterprises in India, reducing gas pollution and greenhouse gas emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, if located in the EU, would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, leaving to the competent authority the decision as to whether an EIA is required or not. According to the applicable Indian law, wind power projects do not require an EIA. Under these conditions IREDA has agreed to have the project promoters conduct a rapid environmental and social assessment for the renewable energy projects, to be decided during the appraisal of the mission and depending on the size of the projects, in line with the Bank's environmental and social standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREDA-RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY FL2
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74961149
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170105
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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