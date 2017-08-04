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KITCHENER DRAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
232.900.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 232.900.000 €
Wasser, Abwasser : 232.900.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2020 : 19.000.000 €
18/12/2018 : 213.900.000 €
(*) Einschließlich 19.000.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20170090
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KITCHENER DRAIN
HOLDING COMPANY FOR WATER AND WASTEWATER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 233 million
EUR 441 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the depollution of Kitchener drain in the Delta region in Egypt.

The project aims at the depollution of the Kitchener Drain through investments in: (i) wastewater & sanitation; (ii) solid waste, and (iii) drain infrastructure rehabilitation. The Kitchener Drain is one of the most severely polluted drains in the Egyptian Nile Delta. The project is expected to significantly improve health and social conditions in the surrounding areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to have substantial environmental and social benefits as it addresses the deteriorated condition of water in the highly polluted Kitchener Drain. Any potential adverse environmental and social impacts are site-specific and can be prevented and/or readily minimised through appropriate mitigation measures and by adhering to globally recognized performance standards, guidelines, and/or design criteria, including EIB environmental and social principles, standards and practices.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project components financed by the Bank will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

The project is expected to be co-financed by EIB and EBRD whereby EIB financing would focus on the wastewater & sanitation project components and EBRD financing would focus on the solid waste and drain rehabilitation project components. The EIB and EBRD will be a seeking a EU grant contribution from the Neighbourhood Investment Facility for this project.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KITCHENER DRAIN
Datum der Veröffentlichung
6 Jun 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78611950
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170090
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Ägypten
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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