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MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 90.000.000 €
Industrie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/11/2017 : 90.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2017
20170053
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RDI AND PRODUCTION EXPANSION FOR DAIRY PRODUCTS
MÜLLER GROUP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 214 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of (i) the construction and operation of a processing & packaging plant for dairy products, and (ii) research, development and innovation (RDI) investments related to food quality, new health ingredients, packaging technologies and the expansion of the product line.

The project concerns investment in new premises at one of the promoter's existing sites, as well as RDI investments in order to enhance competitiveness through innovation in the food sector. The activities will be carried out predominantly in Germany between 2017 and 2020 by a leader in the dairy sector in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments are expected to be carried out both at existing facilities already authorised and at new premises on an existing site, neither of which requires an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75093263
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170053
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163297450
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170053
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Related public register
23/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION
Andere Links
Übersicht
RDI AND PRODUCTION EXPANSION FOR DAIRY PRODUCTS
Datenblätter
MUELLER RDI AND DAIRY PRODUCTION EXPANSION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen