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INNOVATIVE PV DEMO LINE (FDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2017 : 15.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an Oxford Photovoltaics Germany

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2017
20170042
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INNOVATIVE PV DEMO LINE (FDP)
OXFORD PV GERMANY GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 30 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Oxford PV Ltd is a spin-out of Oxford University founded in 2010. The project will revamp its existing solar photovoltaic thin-film module manufacturing plant in Germany into a first-of-a-kind manufacturing facility of tandem silicon-perovskite solar photovoltaic cells, in order to bring this innovative technology from the R&D laboratory to the fabrication scale.

The investment in Oxford PV Germany GmbH's facilities will enable the company to demonstrate the innovative perovskite technology at full wafer scale in pilot volumes and deploy 'perovskite on silicon' tandem cells. The technology developed by the company will improve the performance of regular solar cells, increasing its voltage and efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Deutschland: EIB vergibt 15 Millionen Euro an Oxford Photovoltaics Germany

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Weitere Veröffentlichungen