ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II

Übersicht
The project concerns a Framework Loan (FL) for the implementation of a number of renewable energy (RE) plants (solar photovoltaic (PV) and onshore wind) schemes in Italy, promoted by ENI.
The operation contributes to the EU-wide target of 32% of energy from renewable sources in gross final energy consumption (RES) by 2030 as set out in the EU RE Directive (Directive (EU) 2018/2001). It further contributes to the national renewable energy targets laid out in Italy's Integrated National Energy and Climate Plan (NECP). In addition, the majority of investments will also be located in convergence regions.
The Bank will assess and, if needed, will reinforce the Promoter's capacity to appraise sub-schemes for compliance with national regulations and EU environmental and biodiversity requirements, specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.
The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.