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ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/03/2021 : 75.000.000 €
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11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/03/2021
20170037
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II
ENI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 151 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a Framework Loan (FL) for the implementation of a number of renewable energy (RE) plants (solar photovoltaic (PV) and onshore wind) schemes in Italy, promoted by ENI.

The operation contributes to the EU-wide target of 32% of energy from renewable sources in gross final energy consumption (RES) by 2030 as set out in the EU RE Directive (Directive (EU) 2018/2001). It further contributes to the national renewable energy targets laid out in Italy's Integrated National Energy and Climate Plan (NECP). In addition, the majority of investments will also be located in convergence regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will assess and, if needed, will reinforce the Promoter's capacity to appraise sub-schemes for compliance with national regulations and EU environmental and biodiversity requirements, specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will require that the Promoter ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Kommentar(e)

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Weitere Unterlagen
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130778482
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II
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ENI RENEWABLE ENERGY GENERATION PHASE II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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