BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY

Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the reconstruction of M6 highway running from Minsk to the Polish border (financed by the World Bank) and M7 highway running from Minsk to the Lithuanian border (to be financed by the European Investment Bank). The EIB financing will also cover an investment in associated border crossing infrastructure on the M7 highway at Kamenny Log, on the Belarusian side of the border.
The loan aims at improving the quality of the road, increasing throughput capacity, creating safer road conditions and reducing pollution and emissions.
During appraisal the Bank will review the Environmental Impact Assessment (EIA) process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Belarus is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment. Appraisal will also review the proposed arrangements for monitoring measures that seek to avoid, mitigate or compensate for negative environmental or social impacts.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the European Union as appropriate.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.