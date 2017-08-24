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BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belarus : 110.000.000 €
Verkehr : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2019 : 110.000.000 €
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24/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
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30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
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26/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY - Environmental Impact Assessment
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB unterstützt Verkehrs- und Wasserinfrastruktur in Belarus

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2019
20170027
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the reconstruction of M6 highway running from Minsk to the Polish border (financed by the World Bank) and M7 highway running from Minsk to the Lithuanian border (to be financed by the European Investment Bank). The EIB financing will also cover an investment in associated border crossing infrastructure on the M7 highway at Kamenny Log, on the Belarusian side of the border.

The loan aims at improving the quality of the road, increasing throughput capacity, creating safer road conditions and reducing pollution and emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

During appraisal the Bank will review the Environmental Impact Assessment (EIA) process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Belarus is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment. Appraisal will also review the proposed arrangements for monitoring measures that seek to avoid, mitigate or compensate for negative environmental or social impacts.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the European Union as appropriate.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
24/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
30/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
26/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY - Environmental Impact Assessment
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2018
Sprache
Russisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81694530
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170027
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78179596
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170027
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BELARUS TRANSPORT CONNECTIVITY - Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2018
Sprache
Russisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78454184
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170027
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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