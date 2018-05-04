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MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
84.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belarus : 84.000.000 €
Wasser, Abwasser : 84.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2018 : 84.000.000 €
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05/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION - Photos of the Project Site and Adjoining Areas
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Belarus: Erste EIB-Darlehen kommen Wasserinfrastruktur und Privatsektor zugute

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2018
20170024
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
MINSKVODOKANAL UE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 84 million
EUR 187 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the reconstruction of Minsk's largest wastewater treatment plant.

The investment loan will finance the complete reconstruction of Minsk's central wastewater treatment plant with the objective of increasing treatment capacity and improving the quality of treated effluent. In particular, the investment is expected to help to meet current and envisaged future capacity requirements in Minsk, to reduce environmental pollution, increase energy efficiency and to ensure compliance with current effluent discharge standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will generally benefit the environment and public health, by providing better and more efficient waste water treatment before discharging effluents into receiving waters bodies and eventually into the Black Sea. The main objective of the project is the compliance with effluent and water quality standards as set by the EU directives and partially transposed into national law. Compliance with national Environmental Impact Assessment (EIA) legislation that has been drafted by partially transposing the EU's EIA Directive will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
05/05/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION - Photos of the Project Site and Adjoining Areas
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Belarus: Erste EIB-Darlehen kommen Wasserinfrastruktur und Privatsektor zugute

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION - Photos of the Project Site and Adjoining Areas
Datum der Veröffentlichung
5 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83699421
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
5 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83719721
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20170024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
5 May 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83718865
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20170024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
21 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82410465
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170024
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Weißrussland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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MINSK WASTEWATER TREATMENT PLANT RECONSTRUCTION
Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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