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INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 40.000.000 €
Dienstleistungen : 8.000.000 €
Bildung : 32.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2018 : 8.000.000 €
16/10/2018 : 32.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Related EFSI register
05/04/2019 - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive - EIB stellt 40 Millionen Euro für den INSEAD-Campus in Fontainebleau bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2018
20170011
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 83 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
Beschreibung
Ziele

The project supports the construction of new buildings and the rehabilitation of existing buildings at INSEAD's Fontainebleau campus in France from 2018 to 2020. The project represents Phase 1 of a comprehensive campus redevelopment programme planned to be executed in two phases. The objectives of the project are to increase the quality of the study and research facilities, to improve their accessibility and to reduce the energy consumption of the buildings.

The benefits of the project should include: well-trained graduate and postgraduate students, expanded research capacity in economics and business studies, increased income for students and economic benefits associated with a well-educated labour force.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU), though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to meet at least the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the buildings and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU where applicable as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
05/04/2019 - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive - EIB stellt 40 Millionen Euro für den INSEAD-Campus in Fontainebleau bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Datum der Veröffentlichung
2 Apr 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75916407
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170011
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92308111
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170011
Letzte Aktualisierung
5 Apr 2019
Sektor(en)
Dienstleistungen, Bildung
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Datenblätter
INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsoffensive - EIB stellt 40 Millionen Euro für den INSEAD-Campus in Fontainebleau bereit

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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