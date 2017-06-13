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WARTSILA RDI V

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 3.750.000 €
Italien : 22.500.000 €
Finnland : 98.750.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2017 : 3.750.000 €
4/12/2017 : 22.500.000 €
4/12/2017 : 98.750.000 €
Andere Links
Related public register
15/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI V
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2017
20170006
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WARTSILA RDI V
WÄRTSILÄ OYJ ABP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 289 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter's investments in research, development and innovation (RDI) in 2017-2019, related to four-stroke (medium-speed) engines for marine and power plant applications.

The main objectives include improvement of efficiency, environmental performance, reliability, lifecycle cost and automation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project consists of research and development (R&D) activities that are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an EIA. However, the Bank's services will review all the project-related environmental details during the project appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI V
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI V
Datum der Veröffentlichung
15 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74802807
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170006
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Italien
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142116313
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170006
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Italien
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTSILA RDI V
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTSILA RDI V
Andere Links
Übersicht
WARTSILA RDI V
Datenblätter
WARTSILA RDI V

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen