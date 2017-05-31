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MBIRR MOBILE BANKING SERVICE

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Äthiopien : 4.000.000 €
Telekommunikation : 4.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2017 : 4.000.000 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2017
20170003
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOBILE BANKING IN ETHIOPIA
Technology service provider in Ethiopia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 4 million
EUR 8 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns an equity investment to support mobile financial services in Ethiopia. The subsidiary runs a platform that provides mobile financial services to financial institutions and money transfer services.

The EIB's contribution to the capital increase of a European small business will advance mobile banking in Ethiopia via its Ethiopian subsidiary. The Ethiopian operation currently offers its technology to affiliated microfinance institutions (MFIs). The MFI clients then roll it out to a network of agents, i.e., small retail outlets, to process transactions on behalf of the MFIs. These non-branch outlets will increase Ethiopia's financial system infrastructure all over the country by conducting cash-in transactions (i.e., deposits, payments, etc.) and cash-out transactions (e.g., withdrawals, etc.). In addition to serving MFI clients, the service processes the government's social payments. The Ethiopian operation will have a significant impact in growing the financial sector infrastructure and provides a viable option to the Ethiopian government for disbursing cash payments to vulnerable groups. The project will allow a large number of previously unbanked Ethiopians to access financial services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Not applicable

Not applicable

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen