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STROMNETZ HAMBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 220.000.000 €
Energie : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2017 : 220.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STROMNETZ HAMBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2017
20161019
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STROMNETZ HAMBURG
STROMNETZ HAMBURG GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 220 million
EUR 485 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of the city of Hamburg's municipal electricity distribution network in the years 2017-2021.

The project comprises a multi-annual investment programme in the electricity distribution network of the city of Hamburg. The project includes the refurbishment and restructuring of ageing high, medium and low voltage network infrastructure, connecting infrastructure for embedded renewable energy sources (RES), small-scale combined heat and power systems (CHPs), an electric city bus network and smart grid infrastructure (remote control functionality, smart meters).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes facilities that fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The impacts that can be typically expected for some schemes relate to visual impact, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbances during construction. The appraisal will focus on the promoter's environmental capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and/or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and/or 92/13/EEC as amended by Directive 2007/66/EC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STROMNETZ HAMBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STROMNETZ HAMBURG
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75159796
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161019
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STROMNETZ HAMBURG
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Datenblätter
STROMNETZ HAMBURG

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen