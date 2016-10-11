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WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2020 : 75.000.000 €
25/07/2018 : 75.000.000 €
Andere Links
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29/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/07/2018
20161011
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
City of Vienna – Wiener Wohnen
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 364 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Refurbishing of social housing throughout the entire urban area in Vienna, thus upgrading energy efficiency standards

(i) Enhanced living standards and health conditions for tenants, (ii) urban renewal and regeneration of the concerned areas, (iii) better social inclusion of low-income tenants and (iv) reduction in energy consumption of the housing stock.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Austria, as an EU Member State, has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU directives (Directive 2011/92/EU and 2001/42/EC). However, given the nature, scale and location of the sub-projects – upgrading and rehabilitation of social housing and associated social and urban infrastructure in built-up urban areas – there is no need for an environmental impact assessment (EIA) as defined in the EIA Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. Compliance with the EU Directive on the energy performance of buildings (recast) (2010/31/EU) will be further examined during appraisal.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
29/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
Datum der Veröffentlichung
29 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75293508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161011
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
215722482
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20161011
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
Andere Links
Übersicht
WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG
Datenblätter
WIENER WOHNEN REVITALISIERUNG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen