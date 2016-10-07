BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR

Übersicht
The project consists in the construction of a Bus Rapid Transit (BRT) line of 18.4 kilometers and 23 stations in the urban area of Dakar, including 23 stations and the acquisition of 141 articulated buses.
The project will improve the bus network in the city of Dakar through dedicated lanes, increased capacity and better quality of service in terms of security, frequency, speed, comfort and reliability. It will help reduce reliance on private cars and increase public transport share in the highly traffic-congested city of Dakar. The project therefore contributes to sustainable transport and climate change mitigation.
Had it been in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive and the need for a fully-fledged Environmental Impact Assessment (EIA) would be established by the competent authority on a case-by-case basis. For this project, an EIA was carried out under the supervision of the World Bank. During appraisal, the EIB will check the compliance of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), the Environmental and Social Management Plan (ESMP) and other environmental and social management systems in place with EIB's standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.