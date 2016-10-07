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BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2017 : 80.000.000 €
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04/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Lien vers la publication de l'addendum 2 au PAR du BRT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2017
20161007
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 million
EUR 369 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the construction of a Bus Rapid Transit (BRT) line of 18.4 kilometers and 23 stations in the urban area of Dakar, including 23 stations and the acquisition of 141 articulated buses.

The project will improve the bus network in the city of Dakar through dedicated lanes, increased capacity and better quality of service in terms of security, frequency, speed, comfort and reliability. It will help reduce reliance on private cars and increase public transport share in the highly traffic-congested city of Dakar. The project therefore contributes to sustainable transport and climate change mitigation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Had it been in the EU, the project would fall under Annex II of the EIA Directive and the need for a fully-fledged Environmental Impact Assessment (EIA) would be established by the competent authority on a case-by-case basis. For this project, an EIA was carried out under the supervision of the World Bank. During appraisal, the EIB will check the compliance of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), the Environmental and Social Management Plan (ESMP) and other environmental and social management systems in place with EIB's standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
19/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
19/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Etude d'Impact Environnemental et Social
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04/12/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Lien vers la publication de l'addendum 2 au PAR du BRT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
Datum der Veröffentlichung
19 Oct 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73516512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Etude d'Impact Environnemental et Social
Datum der Veröffentlichung
19 Oct 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73521076
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75439298
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Plan d'Action de Réinstallation (PAR)
Datum der Veröffentlichung
19 Oct 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79391257
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Addendum au Plan d'Action de Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
3 Sep 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122717306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Executive Summary of Safeguard documents
Datum der Veröffentlichung
19 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73516113
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Cadre de Politique de Réinstallation
Datum der Veröffentlichung
19 Oct 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73572520
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Lien vers la publication de l'addendum 2 au PAR du BRT
Datum der Veröffentlichung
4 Dec 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
184578412
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161007
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Senegal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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19/10/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
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Übersicht
BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR
Datenblätter
BRT BUS RAPID TRANSIT DAKAR

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen