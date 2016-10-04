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HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 12.000.000 €
Deutschland : 162.000.000 €
Industrie : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2017 : 6.000.000 €
4/12/2017 : 12.000.000 €
4/12/2017 : 162.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Dezember 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/12/2017
20161004
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
HEIDELBERGCEMENT AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 369 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Investments in RDI related to cement products and production technologies in 2017-2020, as well as modernisation of a cement clinker production plant in Schelklingen, Germany.

The purpose of the project is to strengthen the company's competitiveness by stepping up its RDI activities and revamping and modernising the production plant in view of raising its efficiency (process, energy, material and cost).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI component of the project will be carried out in existing facilities already authorised and is therefore not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU as amended. The cement plant modernisation component falls under Annex II of said Directive. The Bank's services will establish during project appraisal whether or not an EIA is required in this case, as well as any other environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
10/01/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY - Umweltverträglichkeitsuntersuchung
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
12 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76516438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161004
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY - Umweltverträglichkeitsuntersuchung
Datum der Veröffentlichung
10 Jan 2018
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81199468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20161004
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150950341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20161004
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
HEIDELBERGCEMENT RDI AND ENERGY EFFICIENCY

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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