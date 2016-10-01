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OFF-GRID SOLAR ACCELERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.143.421,16 €
Länder
Sektor(en)
Äthiopien : 4.028.684,23 €
Kenia : 16.114.736,93 €
Energie : 20.143.421,16 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2018 : 4.028.684,23 €
26/03/2018 : 16.114.736,93 €
Andere Links
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02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
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17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Afrika: Neue EIB-Finanzierung, um den Zugang zu Strom zu verbessern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/03/2018
20161001
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
D LIGHT DESIGN INC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 25 million (EUR 21 million)
USD 56 million (EUR 48 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the design, assembling, distribution, and /or financing and installation of about 10 million solar devices in Sub-Saharan Africa by the promoter over the next 2.5 years.

The project aims to provide access to energy to households and micro-entrepreneurs in Sub-Saharan Africa. The project is expected to have a significant social impact given technology users (and final beneficiaries) are typically rural and/or low-income households and micro and small or medium-sized enterprises (MSMEs) in five target countries (Ethiopia, Kenya, Nigeria, Tanzania and Uganda).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The small size, multiple locations and nature of the installation of solar-powered systems will limit the potential negative environmental impact of the operation. The due diligence will review the promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks (e.g. battery disposal/recycling) from the usage of the systems and necessary mitigation measures, as and where appropriate.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
02/12/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Afrika: Neue EIB-Finanzierung, um den Zugang zu Strom zu verbessern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Datum der Veröffentlichung
2 Dec 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75424820
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20161001
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Tansania
Uganda
Äthiopien
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238324904
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20161001
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Tansania
Uganda
Äthiopien
Nigeria
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
Datenblätter
OFF-GRID SOLAR ACCELERATION
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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