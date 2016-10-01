OFF-GRID SOLAR ACCELERATION

Übersicht
The project consists of the design, assembling, distribution, and /or financing and installation of about 10 million solar devices in Sub-Saharan Africa by the promoter over the next 2.5 years.
The project aims to provide access to energy to households and micro-entrepreneurs in Sub-Saharan Africa. The project is expected to have a significant social impact given technology users (and final beneficiaries) are typically rural and/or low-income households and micro and small or medium-sized enterprises (MSMEs) in five target countries (Ethiopia, Kenya, Nigeria, Tanzania and Uganda).
The small size, multiple locations and nature of the installation of solar-powered systems will limit the potential negative environmental impact of the operation. The due diligence will review the promoter's capacity, approach and procedures for ensuring that the operation is implemented in line with the Bank's environmental standards, notably for what concerns potential residual risks (e.g. battery disposal/recycling) from the usage of the systems and necessary mitigation measures, as and where appropriate.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project is done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.