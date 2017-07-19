INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS

Übersicht
The project concerns the investment plan of a mid-cap company for the expansion and upgrade of existing facilities in an EU-assisted area (Castilla-La Mancha, Spain).
The project aims to introduce best available process and automation technology to the company, which will allow substantial improvements in its energy and water consumption as well as increasing its production capacity and efficiency.
The project's investments fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The EIA procedure for the slaughtering and meat production facilities was completed according to the Spanish/EU regulatory provisions and the required integrated environmental permit was issued. The capacity increase at the ham curing and drying facilities stays below the legal thresholds that would trigger an EIA procedure. The promoter applies strict animal welfare, hygiene and safety protocols that meet and/or go beyond the EU and Spanish official standards.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.