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INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 35.000.000 €
Industrie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 35.000.000 €
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19/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
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12/01/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Förderung von Innovation, Beschäftigung und Energieeffizienz - EIB stellt im Rahmen des Juncker-Plans 151 Millionen Euro für Investitionsvorhaben bereit
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20160981
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 97 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investment plan of a mid-cap company for the expansion and upgrade of existing facilities in an EU-assisted area (Castilla-La Mancha, Spain).

The project aims to introduce best available process and automation technology to the company, which will allow substantial improvements in its energy and water consumption as well as increasing its production capacity and efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's investments fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The EIA procedure for the slaughtering and meat production facilities was completed according to the Spanish/EU regulatory provisions and the required integrated environmental permit was issued. The capacity increase at the ham curing and drying facilities stays below the legal thresholds that would trigger an EIA procedure. The promoter applies strict animal welfare, hygiene and safety protocols that meet and/or go beyond the EU and Spanish official standards.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus, it is not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
19/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
12/01/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Förderung von Innovation, Beschäftigung und Energieeffizienz - EIB stellt im Rahmen des Juncker-Plans 151 Millionen Euro für Investitionsvorhaben bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
19 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76635841
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160981
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
12 Jan 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
152991472
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160981
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
Datenblätter
INCARLOPSA AGRO FOOD INVESTMENTS
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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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