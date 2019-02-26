Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.542.446,11 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 76.542.446,11 €
Durchleitungsdarlehen : 76.542.446,11 €
Unterzeichnungsdatum
19/06/2019 : 76.542.446,11 €
Andere Links
Related EFSI register
20/05/2019 - CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/06/2019
20160959
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS
CESKA SPORITELNA AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 77 million
EUR 1450 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Through this financial operation, the EIB will guarantee the mezzanine tranche of a synthetic securitisation of a loan portfolio originated by Ceska Sporitelna bank. The aim is to enhance access to finance for SMEs and Mid-Caps in the Czech Republic.

By providing capital relief to Ceska Sporitelna, the EIB will increase total loan financing made available to SMEs and Mid-Caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In line with EIB policy, which has to ensure that sub-loans comply with the EU legislation, Ceska Sporitelna will have to take all measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by benefiting SMEs and Mid-Caps will comply with the relevant national and EU environment and procurement legislation.

See above

Weitere Unterlagen
20/05/2019 - CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS
Datum der Veröffentlichung
20 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92132938
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20160959
Letzte Aktualisierung
20 May 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Tschechien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related EFSI register
20/05/2019 - CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS
Andere Links
Übersicht
CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS
Datenblätter
CESKA SME AND MIDCAP MEZZANINE ABS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen