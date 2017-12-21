AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT

Übersicht
Financing of investments in energy efficiency refurbishments carried out by the promoter.
The project is expected to have a positive environmental impact, as the investments will finance energy efficiency improvements, in line with the Bank's climate action priority.
The sub-projects under this investment programme are not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the EIA Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU, as the energy efficiency measures will be implemented in existing buildings. Through the project, different types of energy efficiency measures will be implemented, reducing the energy consumption and CO2 emissions of the buildings. The Bank will assess the capacity and procedures to ensure compliance with national and European regulations in buildings, as per the requirements of the EU Directives (Energy Performance Building Directive - 2010/31/EU and Energy Efficiency Directive 2012/27/EU).
The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.