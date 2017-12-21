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AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
16.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 16.000.000 €
Industrie : 16.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2017 : 16.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT PL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Januar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2017
20160954
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 16 million
EUR 22 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments in energy efficiency refurbishments carried out by the promoter.

The project is expected to have a positive environmental impact, as the investments will finance energy efficiency improvements, in line with the Bank's climate action priority.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The sub-projects under this investment programme are not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the EIA Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU, as the energy efficiency measures will be implemented in existing buildings. Through the project, different types of energy efficiency measures will be implemented, reducing the energy consumption and CO2 emissions of the buildings. The Bank will assess the capacity and procedures to ensure compliance with national and European regulations in buildings, as per the requirements of the EU Directives (Energy Performance Building Directive - 2010/31/EU and Energy Efficiency Directive 2012/27/EU).

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74384682
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160954
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
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AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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