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AMETHIS FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2018 : 25.000.000 €
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EIB vergibt 25 Millionen Euro an Amethis II zur Förderung von KMU und Midcap-Unternehmen in Afrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2018
20160950
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMETHIS FUND II
PRIVATE ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of an equity participation of up to EUR 30m in Amethis Fund II, a EUR 300m target growth capital fund with a generalist approach in terms of sectors, targeting small and medium-sized enterprises (SMEs) active in Sub-Saharan Africa.

The proposed operation concerns a participation in Amethis Fund II, a closed-end growth equity fund with a target size of EUR 300m. The fund will be set up to make privately negotiated equity and equity-related investments in SMEs and mid-caps with a focus on Sub-Saharan Africa. With a generalist approach in terms of sectors, the fund will support local companies in need of growth financing, with the aim of building regional champions. Its main objective is to acquire significant minority stakes in businesses with strong growth potential. The manager will seek to create value through a hands-on management approach, driving the growth and profitability of investee companies and enhancing enterprise skills and governance as well as environmental and social standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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