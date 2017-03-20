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CHO TIPER (FDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 30.000.000 €
Müllbeseitigung : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/03/2018 : 30.000.000 €
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21/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - CHO TIPER (FDP)
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20/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHO TIPER (FDP) - Etude d'Impact
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHO TIPER (FDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und Europlasma unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 30 Millionen Euro für das innovative Projekt CHO TIPER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/03/2018
20160946
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CHO TIPER
CHO POWER
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project covers the development, installation, operation and maintenance of a 10MW biomass and waste gasification plant in Thouars, France. The facility will turn waste and biomass into electricity and heat thanks to a gasification process using plasma torch technology developed by CHO Power.

The project will contribute to environmental protection. It will also contribute to achieving EU and French renewable energy objectives, especially those relating to the Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Energy Transition for Green Growth Act) targeting the phasing-out of landfill and the use of non-recyclable waste for energy recovery. The proposed operation is therefore eligible for EIB financing under the EU Treaty Article 309 c) common interest (Protection of environment and energy/renewable energy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its technical characteristics the project is subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). An EIA including public consultation was issued on 16 August 2016 by the relevant authorities. The project will contribute to environmental protection. The plan's current basic design suggests that proven air pollutant abatement technologies will be implemented. This comes along with a high energy conversion efficiency compared to thermal process. It contributes to climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from biowaste and by substituting the use of natural gas of fossil origin.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - CHO TIPER (FDP)
20/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHO TIPER (FDP) - Etude d'Impact
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHO TIPER (FDP)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB und Europlasma unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 30 Millionen Euro für das innovative Projekt CHO TIPER

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - CHO TIPER (FDP)
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77101470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160946
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CHO TIPER (FDP) - Etude d'Impact
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77241112
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160946
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CHO TIPER (FDP)
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73839735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160946
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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CHO TIPER
Datenblätter
CHO TIPER (FDP)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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