CHO TIPER (FDP)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project covers the development, installation, operation and maintenance of a 10MW biomass and waste gasification plant in Thouars, France. The facility will turn waste and biomass into electricity and heat thanks to a gasification process using plasma torch technology developed by CHO Power.
The project will contribute to environmental protection. It will also contribute to achieving EU and French renewable energy objectives, especially those relating to the Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (Energy Transition for Green Growth Act) targeting the phasing-out of landfill and the use of non-recyclable waste for energy recovery. The proposed operation is therefore eligible for EIB financing under the EU Treaty Article 309 c) common interest (Protection of environment and energy/renewable energy).
Due to its technical characteristics the project is subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). An EIA including public consultation was issued on 16 August 2016 by the relevant authorities. The project will contribute to environmental protection. The plan's current basic design suggests that proven air pollutant abatement technologies will be implemented. This comes along with a high energy conversion efficiency compared to thermal process. It contributes to climate change objectives by reducing direct greenhouse gas emissions from biowaste and by substituting the use of natural gas of fossil origin.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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