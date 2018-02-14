BRDE CLIMATE ACTION FL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
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- Energie - Energieversorgung
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The purpose of this framework loan is to part-finance a series of small hydroelectric power plant projects in the southern states of Brazil, predominately in the state of Parana, contributing to climate change mitigation.
The operation will support competitive and environmentally-sustainable private investments in renewable power generation, and thereby contribute to the three main objectives of the EIB's external lending mandate: climate change mitigation, development of the private sector and economic infrastructure.
This operation intends to bring environmental benefits by supporting investments that increase the use of renewable energies and thus help to mitigate the effects of climate change. Most of the individual schemes under this framework loan are small and are expected to have limited environmental and social impacts. However, as this concerns hydroelectric power plants, the projects could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending the 2011/92/EU) if located in the European Union, requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. The potential environmental and social impacts of any of the schemes, with sufficient information at the time of the appraisal, will be assessed. The promoter's capacity to ensure that the schemes are in compliance with the EIB's environmental and social standards and the principles of the relevant EU Directives will also be verified at the appraisal.
It is expected that the promoters of projects under this framework loan will be private. However, identification of the applicable procurement rules will be part of the appraisal. Schemes utilising finance that requires local content requirements will not be eligible. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project schemes will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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