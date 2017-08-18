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EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 240.000.000 €
Bildung : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2017 : 240.000.000 €
Andere Links
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26/09/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Diagnostic Environnemental
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26/09/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Notice environnementale
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB fördert Sekundarschulen im Departement Seine-Saint-Denis

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2017
20160936
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 499 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement du Programme pluriannuel d'investissement du Département de la Seine-Saint-Denis en faveur des collèges.

Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage et de travail des élèves et des équipes éducatives, de créer du lien entre le collège et son environnement et d'améliorer l'efficacité énergétique des collèges.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le Département de la Seine-Saint-Denis a la responsabilité, possède et exploite les collèges éligibles pour le financement du projet. Les différents sites des projets sont situés pour la plupart sur des sites scolaires existants et sont déjà situés dans les villes respectives et/ou font partie de plans pluriannuels d'investissement portés par le Département. La directive 2011/92/UE du Conseil concernant l'évaluation des incidences environnementales (EIE), telle qu'amendée, ne mentionne pas spécifiquement les activités liées à l'éducation, mais dans le cas d'un développement urbain, l'annexe II de la directive EIE s'applique. La nécessité d'une EIE sera décidée par les autorités compétentes pour chaque sous-projet au cas par cas. Le promoteur transmettra une copie de l'évaluation des incidences sur l'environnement à la BEI pour tous les sous-projets pour lesquelles une EIE est jugée nécessaire par l'autorité compétente.

Le Département suit les règles de passation des marchés publics. Les contrats pour la mise en œuvre du projet ont été / seront attribués conformément à la législation applicable sur les marchés de l'UE (directives 2004/18/CE, ou 2014/24/UE, le cas échéant, et/ou 2004/17/CE, ou 2014/25/UE, le cas échéant, et/ou 2014/23/UE le cas échéant, ainsi que les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE), tel qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, et le cas échéant avec la publication d'un avis de marché dans le Journal officiel de l'Union européenne. Les procédures mises en place par le Département de la Seine-Saint-Denis impliquent la publication au Journal officiel de l'UE ; elles sont adéquates pour le projet et acceptables pour la Banque.

Weitere Unterlagen
26/09/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Diagnostic Environnemental
26/09/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Notice environnementale
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
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Frankreich: EIB fördert Sekundarschulen im Departement Seine-Saint-Denis

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Diagnostic Environnemental
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78722825
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160936
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Notice environnementale
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78717045
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160936
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Déclaration de Projet - Résumé Non-Technique
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78713069
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160936
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2017
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75910299
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160936
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
251002121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160936
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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26/09/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EDUCATION SEINE-SAINT-DENIS - Diagnostic Environnemental
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen