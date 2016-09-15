PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The proposed operation consists of an equity participation of up to EUR 10m in Partech Africa Fund, a EUR 100m target venture capital fund focusing on small and medium-sized enterprises (SMEs) with high growth potential (start-ups) and active in the digital and technology sectors. The fund will mainly focus on Sub-Saharan Africa.
The proposed operation concerns a participation in Partech Africa Fund, a closed-end venture capital fund with a target size of EUR 100m. The fund will be set up to make privately negotiated equity and equity-related investments to support local start-ups (SMEs) with a main focus on Sub-Saharan Africa. The fund will focus on the digital and technology sectors (high-tech companies). The fund's strategy is to generate returns through minority participation in high-growth companies led by young and local entrepreneurs. The fund manager will seek to create value through a hands-on management approach, driving the growth and profitability of investee companies and enhancing enterprise skills, governance as well as environmental and social standards.
The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
Not applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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