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PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2017 : 10.000.000 €
Andere Links
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30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2017
20160915
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARTECH AFRICA FUND
PARTECH PARTNERS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists of an equity participation of up to EUR 10m in Partech Africa Fund, a EUR 100m target venture capital fund focusing on small and medium-sized enterprises (SMEs) with high growth potential (start-ups) and active in the digital and technology sectors. The fund will mainly focus on Sub-Saharan Africa.

The proposed operation concerns a participation in Partech Africa Fund, a closed-end venture capital fund with a target size of EUR 100m. The fund will be set up to make privately negotiated equity and equity-related investments to support local start-ups (SMEs) with a main focus on Sub-Saharan Africa. The fund will focus on the digital and technology sectors (high-tech companies). The fund's strategy is to generate returns through minority participation in high-growth companies led by young and local entrepreneurs. The fund manager will seek to create value through a hands-on management approach, driving the growth and profitability of investee companies and enhancing enterprise skills, governance as well as environmental and social standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Weitere Unterlagen
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75386207
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160915
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
248989134
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160915
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/12/2025 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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