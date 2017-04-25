INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS FUND II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
Equity fund for affordable and energy-efficient housing projects in Namibia and Botswana
The fund will focus on the acquisition and development of affordable residential resource-efficient green housing and support privately financed real estate in Sub-Saharan Africa with a focus on Namibia and Botswana.
The project comprises a programme of investments in social housing by International Housing Solutions, an investment fund operating through local property developers in Namibia and Botswana, entailing a mix of new-build single family and multi-family buildings in urban and suburban areas. The EIB will require that each of those investments meet all local and EIB environmental requirements.
The project will follow applicable rules for private procurement, using the fund's existing practice of contracting and monitoring contracts with local property developers. The promoter will be required to apply EIB procurement requirements to all cases where it enters into any relationship with public sector entities.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.