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UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 35.000.000 €
Dienstleistungen : 7.000.000 €
Bildung : 28.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/07/2019 : 7.000.000 €
11/07/2019 : 28.000.000 €
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Related public register
31/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/07/2019
20160860
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA
UNIVERSITE DE NAMUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 73 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
  • Bildung - Erziehung und Unterricht
Beschreibung
Ziele

The project consists of a EUR 35m EIB loan to the Université de Namur to finance its EUR 77m investment programme 2017-2021, including a new Science Faculty building, campus extension works and energy-efficient retrofitting of the existing infrastructure.

The project aims to upgrade the educational and research infrastructure of the Université de Namur to strengthen its domestic and international academic standing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Universities are not specifically mentioned in Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits, as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to meet at least the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the schools and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, as applicable, as well as Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
31/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74249317
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160860
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
UNIVERSITE DE NAMUR RESEARCH EDUCATION INFRA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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