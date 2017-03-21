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GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
163.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 163.000.000 €
Telekommunikation : 163.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2018 : 163.000.000 €
Andere Links
Related public register
17/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2018
20160850
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRAND EST TRES HAUT DEBIT
REGION GRAND EST
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 163 million
EUR 994 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the design and rollout of a publicly owned fibre broadband network public initiative network (PIN) in 7 departments of the Grand Est region in France (Ardennes, Marne, Aube, Haute-Marne, Meuse, Vosges and Meurthe-et-Moselle).

The objective of the project is to deploy a fibre-to-the-home (FTTH) network that will connect around 900,000 homes. The access networks included in the project will be deployed in areas where private operators do not provide very high speed broadband services due to lack of commercial interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU or 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
17/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72990018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160850
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238315066
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160850
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GRAND EST TRES HAUT DEBIT
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GRAND EST TRES HAUT DEBIT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen