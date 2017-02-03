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JOKERI LIGHT RAIL LINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 220.000.000 €
Verkehr : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/04/2018 : 48.400.000 €
4/06/2018 : 171.600.000 €
Andere Links
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03/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOKERI LIGHT RAIL LINE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2018
20160838
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JOKERI LIGHT RAIL LINE
CITY OF HELSINKI, CITY OF ESPOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 220 million
EUR 480 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of the Jokeri light rail line in the cities of Helsinki and Espoo in Finland and the acquisition of related rolling stock

The operation will improve the quality of public transport services in terms of speed, comfort, availability and reliability and will increase the attractiveness of public transport in both cities concerned. This improvement contributes to keeping public transport competitive compared to private cars, with associated positive benefits in terms of the environmental and economic sustainability of the cities. The project is thus expected to improve the quality of the urban environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Directive 2011/92/EU, as amended by 2014/52/EU (if applicable), according to which the need for an environmental impact assessment (EIA) is decided on a case-by-case basis by the competent authority. Environmental aspects, including nature conservation, as well as compliance with applicable directives, will be checked and further analysed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU or 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
03/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOKERI LIGHT RAIL LINE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOKERI LIGHT RAIL LINE
Datum der Veröffentlichung
3 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75274778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160838
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
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03/10/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOKERI LIGHT RAIL LINE
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Datenblätter
JOKERI LIGHT RAIL LINE

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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