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EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 43.000.000 €
Energie : 43.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2018 : 43.000.000 €
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21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
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21/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - NON – TECHNICAL SUMMARY FOR REPLACEMENT OF UNIT “A“ WITH NEW COGENERATION COMBINED CYCLE POWER PLANT IN EL-TO ZAGREB
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21/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - Environmental and Social Assessment Report
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EBWE, EIB und Europäische Kommission unterstützen umweltfreundliche Energie in Zagreb

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 März 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2018
20160822
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA DD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 43 million
EUR 195 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a combined cycle gas turbine, heat and electricity cogeneration plant to replace obsolete, mostly oil-fired, environmentally non-compliant heat-generation assets in Zagreb

The project will ensure reliable heat supply to the district heating network in Zagreb, improve the security of electricity supply in Croatia, increase competition on the Croatian electricity market and, thanks to the use of gas (replacing heavy fuel oil) and highly efficient cogeneration, decrease pollution levels and contribute to reaching efficiency targets. The project will be implemented in a less developed region as defined by the Commission Implementing Decision 2014/99/EU. The programme is therefore eligible under Article 309 a) Projects for developing less-developed regions, and c) Common Interest of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A positive environmental impact assessment of the project took place in 2014 and identified no major negative impact. Public consultations raised no complaints. The decision on the environmental acceptability of the project was issued by the Ministry of Environment and Nature Protection on 17 July 2014.

The promoter has already started the procurement based on European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) public procurement rules. These are acceptable for the EIB and comply with the relevant EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
21/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
21/07/2017 - Nicht-technische Zusammenfassung - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - NON – TECHNICAL SUMMARY FOR REPLACEMENT OF UNIT “A“ WITH NEW COGENERATION COMBINED CYCLE POWER PLANT IN EL-TO ZAGREB
21/07/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - Environmental and Social Assessment Report
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EBWE, EIB und Europäische Kommission unterstützen umweltfreundliche Energie in Zagreb

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74405014
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160822
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - NON – TECHNICAL SUMMARY FOR REPLACEMENT OF UNIT “A“ WITH NEW COGENERATION COMBINED CYCLE POWER PLANT IN EL-TO ZAGREB
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73078214
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20160822
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT - Environmental and Social Assessment Report
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77108343
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160822
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
Datenblätter
EL TO ZAGREB - COMBINED CYCLE POWER PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Kroatien: EBWE, EIB und Europäische Kommission unterstützen umweltfreundliche Energie in Zagreb

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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