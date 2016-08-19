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UKRAINE URBAN ROAD SAFETY

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 65.200.000 €
Verkehr : 65.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2018 : 65.200.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 August 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2018
20160819
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE URBAN ROAD SAFETY
UKRAINE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 177 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan for the financing of infrastructure investments related to urban road safety in five Ukrainian municipalities (Kiev, Odessa, Lviv, Dnipro and Kharkiv).

The framework loan will finance urban traffic infrastructure with the aim to improve road safety for drivers and, in particular, most vulnerable road users such as pedestrians and cyclists. In addition to improved road safety and reduced accidents, the investment has potential to decrease the indirect financial cost arising from poor road safety, and therefore positively impact the local economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA is needed. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE URBAN ROAD SAFETY
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76343958
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160819
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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