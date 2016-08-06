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BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
123.951.877,5 €
Länder
Sektor(en)
Nicaragua : 123.951.877,5 €
Verkehr : 123.951.877,5 €
Unterzeichnungsdatum
15/05/2017 : 123.951.877,5 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/05/2017
20160806
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR
MANAGUA MUNICIPALITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 136 million (EUR 127 million)
USD 275 million (EUR 257 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a 9.6 km bus rapid transit (BRT) line in Managua, with segregated preferential lanes dedicated to high-capacity bus services. The BRT corridor is aligned with the Juan Pablo II avenue, a main inner ring road crossing the city from east to west and connecting the central districts to the suburbs and to the Pan-American interurban road network.

The proposed project is in line with the EIB's External Lending Mandate 2014-2020 (ELM) as it will contribute to the fulfillment of the following main objectives: (i) climate change mitigation (i.e. fostering use of transport cleaner modes), and (ii) supporting social and economic infrastructure (i.e. improving public transport network and road safety) in Managua. It will also contribute to the implementation of the European Consensus on Development and help to achieve several Sustainable Development Goals (SDG8, SDG11 and SDG13).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located within the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended, and would thus require a screening decision from the competent authority. Even though a formal EIA is not required under the applicable legislation in Nicaragua, an environmental impact study has been carried out.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73499989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160806
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR - Plan de Acción para la Compensación y reasentamiento Involuntario
Datum der Veröffentlichung
21 Mar 2019
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91824742
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20160806
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Nicaragua
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR
Datenblätter
BUS RAPID TRANSIT CORRIDOR
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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