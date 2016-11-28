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IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/03/2017 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/03/2017
20160798
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
IRETI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 123 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment programme to be co-financed by the Bank comprises schemes for the development of the electricity distribution network of the promoter in Turin and Parma, Italy and surrounding areas, during the period 2017–2020. The promoter has a concession for electricity distribution in the cities of Parma and Turin where it serves approximately 684,000 end users. The investment programme focuses on the construction of new distribution assets as well as the refurbishment and upgrade of existing assets.

The programme will enable the promoter to cater for demand growth, connect new users, improve the reliability and quality of electricity supply as well as meet new technical requirements and regulatory obligations on deployment of advanced meters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some programme schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU thus requiring a review by the competent authorities at planning/consent stage with due regard to the need for environmental and biodiversity assessments. The borrower's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be reviewed during appraisal as well as the possibility of impact on sites of nature conservation.

The Bank will require the borrower to ensure that contracts for the implementation of the programme are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72784036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160798
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185230499
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160798
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
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20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS
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Datenblätter
IREN ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen