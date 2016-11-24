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ECOENTERPRISES FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
16.758.840,29 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 16.758.840,29 €
Unterzeichnungsdatum
11/05/2018 : 16.758.840,29 €
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09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOENTERPRISES FUND III
Story zum Projekt
Globales Handeln, lokale Wirkung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/05/2018
20160797
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ECOENTERPRISES FUND III
EcoEnterprises Capital Management
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 20 million (EUR 18 million)
USD 100 million (EUR 90 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

An investment fund targeting projects that deliver biodiversity benefits through the sustainable use of natural resources

The fund aims to invest in pro-biodiversity businesses that encourage sustainable use and conservation of natural resources, preserve and restore vulnerable ecosystems and biodiverse landscapes, mitigate climate risk and build resilience in local economies and communities in Central and South America.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's investment criteria and environmental and social due diligence procedures have been included in the fund's environmental and social policies and guidelines as well as its environmental and social management system. These will ensure that the underlying projects are implemented in compliance with national requirement and with EIB environmental and social standards.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
09/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOENTERPRISES FUND III
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOENTERPRISES FUND III
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74552198
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160797
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen