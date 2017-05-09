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PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Verkehr : 8.000.000 €
Telekommunikation : 10.000.000 €
Bildung : 14.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 14.000.000 €
Dienstleistungen : 46.000.000 €
Wasser, Abwasser : 52.000.000 €
Stadtentwicklung : 56.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/08/2017 : 8.000.000 €
3/08/2017 : 10.000.000 €
3/08/2017 : 14.000.000 €
3/08/2017 : 14.000.000 €
3/08/2017 : 46.000.000 €
3/08/2017 : 52.000.000 €
3/08/2017 : 56.000.000 €
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Related public register
26/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/08/2017
20160783
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 703 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to finance investments carried out by the regional government of the Basque Country within its 2014-20 operating programme and in the areas of water infrastructure and urban regeneration

The project is a multi-sector framework loan supporting the sustainable development of the Basque Country's economy incorporating three components: (i) co-financing selected regional operational programmes (ROPs) for the 2014-2020 programming period; (ii) a regional energy-efficiency and urban rehabilitation programme, and (iii) selected projects under the regional investment plan in the flood prevention, water supply and sanitation sectors.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Basque Country as a Spanish region is obliged by national legislation to transpose the relevant EU directives (Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC) into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), and the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate. Projects with values below EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details will be reviewed by the Bank's services during appraisal.

Weitere Unterlagen
26/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73818464
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160783
Sektor(en)
Bildung
Stadtentwicklung
Wasser, Abwasser
Telekommunikation
Dienstleistungen
Durchleitungsdarlehen
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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26/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO REGIONAL DEVELOPMENT
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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