BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY

Übersicht
The project consists of energy efficiency investments in residential buildings in Bucharest S5. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.
This investment programme concerns the refurbishment of multi-family private residential buildings in Sector 5 in the municipality of Bucharest in Romania and this will contribute to the SFSB (Smart Finance for Smart Buildings) initiative. This is the first investment programme in energy efficiency in buildings in Sector 5. Approximately 100 buildings will be refurbished. The investment will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope. In addition, small-scale investments regarding the heating system may also be included.
This operation will bring environmental benefits by supporting components that reduce energy consumption and thus help to reduce air pollution and mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impacts during construction. The Bank will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental regulations and Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU.
The promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during the appraisal to ensure that the promoter will follow suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices, such that contracts will be in line with the project's best interests. The review will include verifying compliance with relevant national and EU legislation on procurement (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), which may include a publication in the OJEU where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.