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BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.333.711,63 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 12.333.711,63 €
Industrie : 12.333.711,63 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2018 : 12.333.711,63 €
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25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20160768
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY
MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 5
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of energy efficiency investments in residential buildings in Bucharest S5. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aiming at supporting Energy Efficiency investments in buildings.

This investment programme concerns the refurbishment of multi-family private residential buildings in Sector 5 in the municipality of Bucharest in Romania and this will contribute to the SFSB (Smart Finance for Smart Buildings) initiative. This is the first investment programme in energy efficiency in buildings in Sector 5. Approximately 100 buildings will be refurbished. The investment will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope. In addition, small-scale investments regarding the heating system may also be included.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation will bring environmental benefits by supporting components that reduce energy consumption and thus help to reduce air pollution and mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impacts during construction. The Bank will assess the promoter's capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental regulations and Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU.

The promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during the appraisal to ensure that the promoter will follow suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices, such that contracts will be in line with the project's best interests. The review will include verifying compliance with relevant national and EU legislation on procurement (Directive 2014/24/EU as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), which may include a publication in the OJEU where appropriate.

Weitere Unterlagen
25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
25 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85191040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160768
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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25/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S5 ENERGY EFFICIENCY
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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