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ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 3.500.000 €
Luxemburg : 10.500.000 €
Polen : 17.500.000 €
Czechia : 21.000.000 €
Spanien : 45.500.000 €
Belgien : 84.000.000 €
Frankreich : 168.000.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2016 : 3.500.000 €
16/12/2016 : 10.500.000 €
16/12/2016 : 17.500.000 €
16/12/2016 : 21.000.000 €
16/12/2016 : 45.500.000 €
16/12/2016 : 84.000.000 €
16/12/2016 : 168.000.000 €
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20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
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27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa - ArcelorMittal und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 350 Millionen Euro für Forschung und Innovation
Story zum Projekt
Grüner Stahl aus heißer Luft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2016
20160731
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
ARCELORMITTAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter's research, development and innovation (RDI) as well as related capital expenditures in steel production. The project's RDI activities are carried out in the fields of (i) steel production process improvements and (ii) new products and solutions development.

All RDI activities of the project are carried out in the fields of: • Steel production: process improvements pertaining to efficient use of energy and raw materials, improvements in reliability, quality and environmental footprint; • Development of new products and solutions addressing the main markets of ArcelorMittal: automotive (e.g. helping automakers to build vehicles that are lighter and safer), construction and civil engineering (e.g. addressing durability, energy efficiency, environmental impact and transportability), in other industry markets such as appliances, packaging and metal processing (e.g. new cost-efficient products, solutions and steel coatings) and in the energy market (e.g. new cost-efficient steel grades for energy pipes and tubular products).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI expenditures to be carried out in existing facilities already authorised for such purpose and therefore not expected to require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC or Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or Directive 2014/25/EU where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Investitionsplan für Europa - ArcelorMittal und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 350 Millionen Euro für Forschung und Innovation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69897025
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160731
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Frankreich
Polen
Tschechien
Spanien
Belgien
Luxemburg
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
145081637
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160731
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Frankreich
Polen
Tschechien
Spanien
Belgien
Luxemburg
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
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Übersicht
ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
Datenblätter
ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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