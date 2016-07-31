ARCELORMITTAL EUROPEAN R&D PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project covers the promoter's research, development and innovation (RDI) as well as related capital expenditures in steel production. The project's RDI activities are carried out in the fields of (i) steel production process improvements and (ii) new products and solutions development.
All RDI activities of the project are carried out in the fields of: • Steel production: process improvements pertaining to efficient use of energy and raw materials, improvements in reliability, quality and environmental footprint; • Development of new products and solutions addressing the main markets of ArcelorMittal: automotive (e.g. helping automakers to build vehicles that are lighter and safer), construction and civil engineering (e.g. addressing durability, energy efficiency, environmental impact and transportability), in other industry markets such as appliances, packaging and metal processing (e.g. new cost-efficient products, solutions and steel coatings) and in the energy market (e.g. new cost-efficient steel grades for energy pipes and tubular products).
The project concerns RDI expenditures to be carried out in existing facilities already authorised for such purpose and therefore not expected to require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC or Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or Directive 2014/25/EU where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.