PROGRAMME DE SCOLARISATION RURALE

Übersicht
Le projet concerne la construction de 150 écoles primaires rurales disperséees au travers du pays.
Le projet vise à contribuer au renforcement (i) de l'équité dans l'accès à l'éducation (en particulier pour les jeunes filles), et (ii) à l'amélioration de la qualité du système public éducatif. L'objectif est d'augmenter le taux de scolarisation et de réduire les taux de redoublement et d'abandon dans neuf régions spécifiques principalement dans le milieu rural. L'égalité d'accès à l'éducation devrait en outre contribuer à l'inclusion sociale à long terme pouvant faciliter, entre autres, l'amélioration de l'accès à des opportunités d'emploi des jeunes.
Un projet présentant des caractéristiques similaires au sein de l'UE serait classé dans l'Annexe II de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, ce qui nécessiterait une décision de l'autorité compétente rendant obligatoire ou non une étude d'impact environnemental (EIE). Les infrastructures d'éducation ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la directive EIE de l'UE et les États membres ne sont donc pas tenus d'en avoir une. Cependant, les investissements pourraient être couverts par l'Annexe II de la directive s'ils sont classés comme des opérations d'aménagement urbain. La nécessité d'avoir des EIE sera étudié durant l'instruction.
La Banque exigera du Promoteur qu'il veille à ce que toute procédure de passation des marchés soit conforme au Guide de passation de marchés de la BEI.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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