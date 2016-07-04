KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of the renewal of the promoter's regional fleet involving the acquisition of 19 Embraer E175 aircraft to replace the current fleet that has reached the end of its economic life. The new aircraft will be used on regional destinations in Europe. The project also includes the initial batch of spare parts and spare engines.
The project consists of replacing old, out of production aircrafts, with new, highly efficient aircraft. The new aircraft will support the promoter in remaining competitive and in so doing that internal EU regional services are operated as cost and environmentally efficient as possible while contributing to improved accessibility to Europe's regions.
No environmental impact assessment is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. The new aircraft meet current ICAO Annex 16 Volume I, chapter 4 requirements on noise emissions. Benefits in terms of fuel consumption and emissions are expected.
The promoter is not subject to EU directives on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.