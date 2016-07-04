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KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
94.353.323,08 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 94.353.323,08 €
Verkehr : 94.353.323,08 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2018 : 34.353.323,08 €
19/07/2017 : 60.000.000 €
Andere Links
Related public register
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2017
20160704
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 94 million
EUR 568 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the renewal of the promoter's regional fleet involving the acquisition of 19 Embraer E175 aircraft to replace the current fleet that has reached the end of its economic life. The new aircraft will be used on regional destinations in Europe. The project also includes the initial batch of spare parts and spare engines.

The project consists of replacing old, out of production aircrafts, with new, highly efficient aircraft. The new aircraft will support the promoter in remaining competitive and in so doing that internal EU regional services are operated as cost and environmentally efficient as possible while contributing to improved accessibility to Europe's regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

No environmental impact assessment is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. The new aircraft meet current ICAO Annex 16 Volume I, chapter 4 requirements on noise emissions. Benefits in terms of fuel consumption and emissions are expected.

The promoter is not subject to EU directives on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75172154
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160704
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135595333
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160704
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
18/07/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME
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Datenblätter
KLM REGIONAL FLEET RENEWAL PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen