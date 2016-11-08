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ARGENTINA WATER AND SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.255.554,57 €
Länder
Sektor(en)
Argentinien : 70.255.554,57 €
Wasser, Abwasser : 70.255.554,57 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2018 : 70.255.554,57 €
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01/09/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas
Zugehörige Pressemitteilungen
Argentinien: EIB fördert nachhaltige Infrastrukturprojekte in Buenos Aires und ein Abfallwirtschaftsprogramm in der Provinz Jujuy
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EU bekräftigt Unterstützung für ESS-Forschungsinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2018
20160659
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ARGENTINA WATER AND SANITATION
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 80 million (EUR 75 million)
USD 222 million (EUR 209 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project will support water and sanitation investments in the city of Buenos Aires.

The objective of the project is to improve and expand the water and wastewater infrastructure of the city of Buenos Aires and the Conurbano Bonaerense area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed operation will have a positive social impact by improving access to water supply for the population of Buenos Aires, especially in the Conurbano area, which has been a priority for the government of Argentina. It is one of the zones of the country with higher poverty ratios, strong population growth and development of informal settlements. In addition, the operation will provide high quality sanitation services and will increase the wastewater treatment capacity in the northern plant. It will have a very positive environmental impact through the significant reduction of wastewater discharges into the river, thus being beneficial to public health.

The Bank will require the promoter to ensure that the procurement of the project is carried out in line with EIB procurement guidelines.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ARGENTINA WATER AND SANITATION
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73434114
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160659
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2022
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92028778
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160659
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas - Análisis Ambiental y Social
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2023
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174429448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160659
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas - Resumen Ejecutivo
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2023
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
177030589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160659
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ARGENTINA WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental: Subsistema de Saneamiento Cloacal Las Catonas
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2023
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
174429624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160659
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Argentinien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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ARGENTINA WATER AND SANITATION
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Weitere Veröffentlichungen