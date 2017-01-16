Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TOMATO PROCESSING LINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
23.513.422,5 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 23.513.422,5 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 23.513.422,5 €
Unterzeichnungsdatum
7/09/2023 : 2.000.000 €
31/03/2017 : 21.513.422,5 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - EN
Related public register
05/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOMATO PROCESSING LINE
Related public register
14/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Januar 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/03/2017
20160653
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TOMATO PRODUCTION AND PROCESSING
ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 26 million (EUR 24 million)
USD 60 million (EUR 57 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of a new line of tomato production and processing in Ukraine

The proposed investment underpins the promoter's strategy to increase the competitiveness of its business through expansion of capacity and resource efficiency. The project will have a positive social and environmental impact in terms of employment creation and resource efficiency, state-of-the-art technology and management, as well as strengthened food security.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The agricultural component of the project is expected to bring an overall positive impact on the environment by supporting the introduction of more resource-efficient irrigation methods. The new processing plant is expected to be highly resource-efficient, and the appraisal will determine its alignment with the best available technologies principle. The project should also raise safety, health and environmental standards throughout the promoter's operations.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
05/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOMATO PROCESSING LINE
14/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOMATO PROCESSING LINE
Datum der Veröffentlichung
5 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73205916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160653
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
Datum der Veröffentlichung
14 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86895695
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160653
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134019485
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160653
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TOMATO PROCESSING LINE
Related public register
14/09/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TOMATO PROCESSING LINE - Environmental Impact Assessment
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TOMATO PROCESSING LINE
Andere Links
Übersicht
TOMATO PRODUCTION AND PROCESSING
Datenblätter
TOMATO PROCESSING LINE
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen