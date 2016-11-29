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CATALYST FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
16.276.041,67 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 16.276.041,67 €
Unterzeichnungsdatum
20/03/2017 : 16.276.041,67 €
Andere Links

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/03/2017
20160648
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CATALYST FUND II
Catalyst Capital Partners
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 18 million (EUR 17 million)
USD 175 million (EUR 165 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a commitment to a private equity fund targeting small and medium-sized enterprises (SMEs) and small mid-sized companies active in East Africa.

The proposed operation concerns a participation in Catalyst Fund II, a closed-end private equity fund with a target size of USD 175m. The fund will be set up to make privately negotiated equity and equity-related investments in SMEs and small mid-sized companies active in East Africa, with a focus on Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda, Rwanda, Zambia and the Democratic Republic of Congo. Its principal objective consists in acquiring majority and/or significant minority stakes in businesses with significant growth potential. The manager will seek to create value through a hands-on management approach, driving the growth and profitability of investee companies and enhancing enterprise skills, governance as well as environmental and social standards. Catalyst Fund II is the successor fund to Catalyst Fund I, a USD 123m vintage 2011 fund to which the EIB committed USD 12.5m and which is now fully invested.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

Not applicable.

Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen