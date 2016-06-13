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POZNAN TRAM III

Unterzeichnung(en)

Betrag
116.690.325,51 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 116.690.325,51 €
Verkehr : 116.690.325,51 €
Unterzeichnungsdatum
24/01/2018 : 116.690.325,51 €
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13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POZNAN TRAM III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/01/2018
20160613
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
POZNAN TRAM III
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP ZOO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 485 million (EUR 114 million)
PLN 1179 million (EUR 278 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renewal of tramway rolling stock (purchase and modernisation), purchase of buses and modernisation of depots in Poznan.

The project aims to: • purchase new trams • purchase new buses, and • modernise existing depots (mainly purchase of new equipment, necessary due to purchase of new trams) The bus and tram purchases are to replace some of the existing fleet in the City of Poznan. This is part of a plan to improve the public transport within the city. It is primarily necessitated by the age of the current fleet, currently some of the rolling stock is over 25 years old. All trams and buses will be used within the City of Poznan (and environs). The depots are also located within the City of Poznan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to the nature of the Project (procurement of trams, buses and depot equipment), there are no environmental issues.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POZNAN TRAM III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POZNAN TRAM III
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
73224439
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160613
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
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13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - POZNAN TRAM III
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Datenblätter
POZNAN TRAM III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen