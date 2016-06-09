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SUSTAINABLE OCEAN FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
17.155.601,31 €
Länder
Sektor(en)
Regionalvorhaben - Pazifik : 1.715.560,13 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 17.155.601,31 €
Unterzeichnungsdatum
29/06/2018 : 1.715.560,13 €
29/06/2018 : 3.431.120,26 €
29/06/2018 : 3.431.120,26 €
29/06/2018 : 4.288.900,33 €
29/06/2018 : 4.288.900,33 €
Andere Links
Related public register
19/02/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SUSTAINABLE OCEAN FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/06/2018
20160609
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SUSTAINABLE OCEAN FUND
ALTHELIA CLIMATE FUND GP SARL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 20 million (EUR 17 million)
USD 100 million (EUR 84 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund targeting underperforming sustainable fisheries and aquaculture projects

Investments in underperforming sustainable fisheries and aquaculture projects, including related responsible supply chains and other sustainable coastal activities, financing transition towards sustainable, commercially orientated practices and generation of tangible assets with best-in-class environmental, social and governance standards

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's strategy is to target and upgrade projects with an existing business model to have an enhanced environmental and social impact, while retaining a commercial focus. It aims to i) support resource recovery of fish stocks and invest in aquaculture activities, ii) improve fishery supply chains and related infrastructure and iii) develop other sustainable coastal activities (e.g. payment for ecosystem services and access to energy). The fund will apply a comprehensive and tested environmental and social governance approach that identifies and mitigates operational risks, supports the project transition to sustainability, and assists in successful project design and implementation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
19/02/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSTAINABLE OCEAN FUND
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Datum der Veröffentlichung
19 Feb 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76684687
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160609
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Karibik
Regionalvorhaben - Pazifik
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
257434839
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20160609
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Regionalvorhaben - Afrika
Regionalvorhaben - Karibik
Regionalvorhaben - Pazifik
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/02/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SUSTAINABLE OCEAN FUND
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SUSTAINABLE OCEAN FUND
Andere Links
Übersicht
SUSTAINABLE OCEAN FUND
Datenblätter
SUSTAINABLE OCEAN FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen