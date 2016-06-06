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BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Energie : 10.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2016 : 10.000.000 €
22/12/2016 : 40.000.000 €
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13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und BPER-Gruppe: 50 Millionen Euro für Energieeffizienz
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2016
20160606
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 67 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework loan will finance small-scale investments targeting energy efficiency measures mainly in the private sector and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Italy. The proposed operation relates to the Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) financial instrument.

PF4EE was established under the umbrella of the Bank's DEEP Green initiative, which aims to scale up financing for energy efficiency across a range of channels, including stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The PF4EE loan targets the financing of energy efficiency and small renewable energy investments mainly in the private sector. More specifically, projects targeted will generate energy savings and enhance energy efficiency in buildings or production facilities mainly in Italy. It will thus support national and European targets in these two areas and, as a result, supports the EU's climate change mitigation and security of energy supply objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
13/06/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PF4EE Programme Loan
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB und BPER-Gruppe: 50 Millionen Euro für Energieeffizienz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
Datum der Veröffentlichung
13 Jun 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70682230
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160606
Sektor(en)
Industrie
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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BPER ENERGY EFFICIENCY FL PF4EE
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PF4EE Programme Loan

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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