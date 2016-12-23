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LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2016 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2016
20160572
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN
LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL - SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 260 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the redevelopment of two terminals in Port of La Spezia in Italy, including the increase of berth length, equipment, increase yard area and internal rationalisation.

The project will support maritime freight transport as an alternative to other transport modes. Thus, the project will contribute to transport sustainability and to the EIB transversal objectives on Climate Action. The project is therefore eligible for EIB financing under Article 309(c) of the EU Treaty as a project of common interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is part of the Port of La Spezia Masterplan. An Environmental Impact Assessment (EIA) for the Masterplan has been undertaken and was approved by the Italian Ministry of Environment (MoE) in 2006. Final approval for the works forming this project was granted by the MoE in December 2015. These approvals will be verified during the appraisal. The project's compliance with the Strategic environmental assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the EIA Directive 2011/92/EC, the Habitats Directive 92/43/ECC and the Birds Directive 79/409/EEC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation/compensation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU, or Directive 2004/17/EC where applicable, and Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70243982
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160572
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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13/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN
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Datenblätter
LSCT NEW DEVELOPMENT PLAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen