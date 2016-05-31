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OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 350.000.000 €
Telekommunikation : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/08/2018 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Related EFSI register
16/05/2019 - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/08/2018
20160531
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENEL OPENFIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
ENEL OPEN FIBER SPA, ENEL SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 3804 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the roll-out of a passive optical fibre access network (fibre to the building/home) in 250 Italian cities.

By 2021 the network will connect to about 9.5 m households, representing nearly 33% of all Italian households. The network should enable licensed operators to offer ultra-high speed broadband services, up to 1 Gbps through an open access business model.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by 2014/52/EU. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details, particularly considering works in partly historic city centres will be assessed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
16/05/2019 - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
15 Aug 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81611208
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160531
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
15 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86521343
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20160531
Letzte Aktualisierung
16 May 2019
Sektor(en)
Telekommunikation
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/08/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Related EFSI register
16/05/2019 - OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Andere Links
Übersicht
ENEL OPENFIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN
Datenblätter
OPEN FIBER ULTRA-BROADBAND DEVELOPMENT PLAN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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