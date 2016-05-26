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NOOR MIDELT

Unterzeichnung(en)

Betrag
387.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 387.000.000 €
Energie : 387.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2018 : 190.000.000 €
21/12/2018 : 197.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOOR MIDELT PHASE I
Related public register
26/02/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2018
20160526
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOOR MIDELT
MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 387 million
EUR 2676 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project, concerning the Midelt Solar Complex, located near the city of Midelt, will finance the construction and operation of two hybrid photovoltaic/concentrated solar power (PV-CSP)plants with storage of ca. 500 MW each (total gross capacity of up to ca. 1000 MW). After the Ouarzazate complex, this is the second programme launched by MASEN under the NOOR Plan. Additionally, it is the first one using both PV and CSP technologies.

The PV-CSP hybrid solution will optimise the operating parameters of the plants, by enabling the electricity supply after sunset while providing a low-cost solution for daytime generation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Details of the Environmental Impact Assessment (EIA) procedures will be reviewed during appraisal, in particular the procedures for ensuring compliance with the EIB standards and principles of EU directives.

The promoter has to ensure that the project implementation will be done in line with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOOR MIDELT PHASE I
26/02/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOOR MIDELT PHASE I
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77307870
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160526
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report
Datum der Veröffentlichung
26 Feb 2025
Sprache
Holländisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
241831601
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20160526
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Marokko
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOOR MIDELT PHASE I
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26/02/2025 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NOOR MIDELT - Link to Promoter's website for EIA report
Andere Links
Übersicht
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Datenblätter
NOOR MIDELT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen